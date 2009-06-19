Аэропорт «Ривне» освободили от 30% арендной платы

Ровенский облсовет освободил коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Ривне» от уплаты 30% налога за аренду, учитывая его плохое финансовое состояние и неудачную попытку продажи этого объекта.

Как сообщает корреспондент УНИАН, первый заместитель главы облсовета Валентин КОРОЛЮК заявил в местных СМИ, что такой шаг областной власти призван уменьшить налоговый долг аэропорта перед бюджетом.

Он также объяснил, что ровенский аэропорт не был продан месяц назад из-за экономического кризиса, несмотря на то, что процедура отчуждения этого объекта из коммунальной собственности в частную была выдержана в соответствии с действующим законодательством. Однако, по словам В. КОРОЛЮКА, «в условиях, когда падают мировые индексы, банки прекратили кредитование, делать значительные инвестиции опасается даже крупный инвестор».

В.КОРОЛЮК также сообщил, что ровенским аэропортом интересовались российские, чешские и немецкие инвесторы. Но, в конечном итоге, никто не решился на инвестицию.

Первый заместитель председателя облсовета заверил, что власть не оставит аэропорт один на один с проблемами, даже несмотря на неудачу с его продажей, и не покидает надежд найти инвестора для продажи этого коммунального предприятия.

Как сообщал УНИАН, областное коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Ривне» повторно выставлялся на аукцион 23 апреля 2009 г. по начальной цене 72 млн. 660 тыс. грн. Предполагалось, что покупателем выступит чешская компания East Aircraft, которая согласилась купить аэропорт за эту сумму.