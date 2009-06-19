Порты Одессы и Галифакса будут сотрудничать

В посольстве Украины в Канаде состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Одесским морским торговым портом (ОМТП) и канадским портом Галифакс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОМТП, главная цель подписанного документа – наладить тесное сотрудничество между «атлантическими воротами Канады» и «морскими воротами Украины».

Стороны-участники соглашения выразили уверенность, что оно будет способствовать не только партнерским отношениям между двумя портами, но и поможет наладить торгово-экономические отношения между Украиной и Канадой.

В качестве почетных гостей на церемонии подписания меморандума присутствовали спикер сената Парламента Канады Ноэл КИНСЕЛА, член Палаты общин Джой СМИТ, президент Канадско-украинской торговой палаты Зенон ПОТИЧНЫЙ, посол Украины в Канаде Игорь ОСТАШ, сенатор Рейнел АНДРЕЙЧАК и др.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт (ОМТП) – один из лидеров Украины в своей отрасли. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 14 млн. тонн сухих грузов и 24 млн. тонн нефтепродуктов в год. Ежегодно порт перегружает около 30 млн. тонн грузов, из них около 15 млн. тонн наливных, включая нефть и нефтепродукты, сжиженный газ и растительные масла. Контейнерный терминал рассчитан на перегрузку более 300 тыс. контейнеров в год.

На территории Карантинного мола действует свободная (специальная) экономическая зона «Порто-франко».

Порт имеет 46 защищенных причалов общей протяженностью причальной линии более 9000 м.

В 2008 году ГП «Одесский морской торговый порт» увеличило грузоперевалку на 10,2% по сравнению с 2007 годом, - с 31 млн. 369 тыс. до 34 млн. 562 тыс. тонн. В частности, перевалка сухих грузов по итогам года выросла на 9,2% – до 17 млн. 366 тыс. тонн, наливных – на 11,2%, до 17 млн. 197 тыс. тонн.