«Укрзализныця» назначила 10 дополнительных поездов к празднованию Дня Конституции, сообщает УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, по состоянию на 19 июня 2009 года назначены дополнительные поезда: №220 Черновцы—Ивано-Франковск—Киев отправлением из Черновцов 29 июня в 17.05, из Ивано-Франковска — в 20.15, прибытием в Киев 30 июня в 10.00; №524/523 Луганск—Киев—Луганск отправлением из Луганска 25 июня в 18.19, прибытием в Киев 26 июня в 12.09; отправлением из Киева 26 июня в 22.57, прибытием в Луганск 27 июня в 16.47; №277 Харьков—Киев отправлением из Харькова 25 июня в 20.03, прибытием в Киев 26 июня в 04.42; №286/285 Киев—Симферополь отправлением из Киева 26 июня в 14.17, прибытием в Симферополь 27 июня в 08.33; №546 Симферополь—Харьков отправлением из Симферополя 27 июня в 11.07, прибытием в Харьков 27 июня в 21.01; №524/523 Луганск—Киев—Луганск отправлением из Луганска 25 июня в 18.19, прибытием в Киев 26 июня в 12.09; отправлением из Киева 26 июня в 22.57, прибытием в Луганск 27 июня в 16.47; №155/156 Киев—Одесса—Киев отправлением из Киева 26 июня в 15.48, прибытием в Одессу 26 июня в 23.38; отправлением из Одессы 27 июня в 07.02, прибытием в Киев 27 июня в 15.00; №516 Львов—Киев отправлением из Львова 26 июня в 02.02, прибытием в Киев 26 июня в 11.27; №269/270 Киев—Ивано-Франковск—Черновцы отправлением из Киева 26 июня в 22.41, прибытием в Ивано-Франковск 27 июня в 13.02, прибытием в Черновцы 27 июня в 16.59; №545/504 Харьков—Симферополь—Харьков отправлением из Харькова 26 июня в 16.57, прибытием в Симферополь 27 июня в 02.25, отправлением из Симферополя 27 июня в 08.30, прибытием в Харьков в 17.46.

Кроме того, в "Укрзализныце" напоминают, что с 10 июня курсирует поезд №9/10 Киев-Одесса.