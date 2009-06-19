Абоненты мобильных операторов получат доступ к учету телефонов

Абоненты операторов мобильной связи могут получить доступ к информационной системе учета мобильных терминалов/телефонов (ICOMT - укр. аббрев.) по номеру 307. Такое решение приняла Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании 18 июня т.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС, комиссия, в соответствии с Законом «О телекоммуникациях» и «учитывая предложения операторов подвижной (мобильной) связи» относительно обеспечения доступа потребителей к информационной системе учета мобильных терминалов, «решила рекомендовать данным операторам предоставлять услугу доступа к ICOMT по сокращенному номеру 307».

Как сообщал УНИАН, согласно решениям НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положении о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

С 15 апреля информационная система учета мобильных терминалов введена в эксплуатацию УГЦР в тестовом режиме, промышленная эксплуатация системы планируется с 30 июня. Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы будет иметь три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся реестры кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину.

В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как краденые (операторы не имеют право обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).