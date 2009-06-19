«Укрзализныця» презентует в Польше поезд Львов-Краков-Вроцлав

Сегодня генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК по приглашению польских коллег прибыл в Краков, где принимает участие в презентации пассажирского поезда №35/36 сообщением Львов—Краков—Вроцлав. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По данным ведомства, специалисты Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины провели анкетирования пассажиров, которые уже следовали этим маршрутом в поезде №35/36. По его результатами 85,4% опрошенных остались довольны условиями проезда и качеством обслуживания.

Напомним, 31 мая текущего года украинские железнодорожники возобновили курсирование этого поезда с использованием системы раздвижных колесных пар SUW-2000. Руководители железных дорог Украины и Польши отметили важность такого шага в рамках подготовки к Евро-2012.

График движения поезда разработан с учетом пожеланий пассажиров, которые пользуются этим направлением. Для пассажиров из Польши, которые намерены путешествовать по Украине, железнодорожники предусмотрели в новом графике удобную "подвязку" к другим поездам. В частности, обеспечена пересадка в 30 минут на поезд №170/169 Киев—Львов для проезда в Киев. По станции Львов также предусмотрена пересадка на днепропетровское, симферопольское, одесское, донецкое, харьковское и другие направления. Кроме того, согласована пересадка по станции Тарнов в направлении на Криницу и по станции Краков в направлении на Закопане для проезда на горнолыжные курорты Польши.

В перспективе планируется проработать новые маршруты с раздвижными колесными парами на Вену, Прагу, Будапешт и Берлин.

Справка УНИАН. Опытная эксплуатация состава пассажирского поезда №35/36 сообщением Киев–Краков из вагонов на тележках с раздвижными колесными парами системы SUW 2000 впервые начата в декабре 2003 года. В 2006 году эксплуатация была приостановлена в связи с необходимостью усовершенствования системы.

Проект польского инженера Ришарда СУВАЛЬСКОГО SUW 2000 позволяет значительно уменьшить время перевода пассажирского или грузового поезда с широкой железнодорожной колеи (1520 мм, Украина, страны СНГ) на узкую (1435 мм, европейскую) и обратно, так как ширина колесной пары тележек изменяется автоматическиза 15-20 минут, в то время как обычная перестановка занимала ориентировочно 2,5 часа.