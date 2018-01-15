Рейдерская атака: "БРСМ-Нафта" заявляет о незаконном захвате ее имущества

Сеть заправочных станций под брендом "БРСМ-Нафта" заявляет о незаконном захвате своего имущества частной компанией "Имбрем Аурум Лтд", которая, по данным отраслевого издания Enkorr, связана с бизнес-интересами экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. О захвате имущества заявляется в релизе сети "БРСМ-Нафта".

Читайте такжеКак бандиты, депутаты и прокуроры у фермеров землю отнимают

"Как стало известно ООО "Евро Пауэр", которое осуществляет оперативное управление хозяйственной деятельностью сети АЗК "БРСМ-Нафта", 21 декабря 2017 года государственными регистраторами филиала коммунального предприятия "Абсолют" Главанского сельсовета Одесской области все имущество сети по поддельным документам было зарегистрировано на ООО "Имбрем Аурум Лтд" путем внесения всего имущества сети в уставный капитал общества "Имбрем Аурум Лтд", - заявили в компании.

Согласно сообщению, представители компании "Евро Пауэр" и ее владельца (Андрея Бибы) не давали согласия на переоформление имущества и не подписывали доверенностей или каких-либо поручений о передаче имущества сети АЗС "БРСМ-Нафта".

"Я впервые слышу о компании "Имбрем Аурум Лтд" и надеюсь, что правоохранители выяснят, кто стоит за этой грязной оборудкой против собственности компании", - приводятся в сообщении слова Бибы.

В "Евро Пауэр" также сообщили, что компания уже обратилась в правоохранительные органы и принимает все меры для возврата своего имущества.

По данным отраслевого издания на рынке нефти и нефтепродуктов Enkorr, компания "Имбрем Аурум Лтд" имеет связь с бизнесом экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Как утверждает издание, "Имбрем Аурум Лтд" была создана в 2015 году и зарегистрирована на панамскую компанию Solferino Casas S.A., собственником которой был гражданин Нидерландов Рональд Пипер.

"Пипер известен как глава голландского инвестиционного фонда FreezeOil Fund, который осенью 2014 года заявил о приобретении доли в сети "БРСМ-Нафта". Позже стало известно, что на FreezeOil Fund была переоформлена доля экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого", - отмечает Enkorr.

Издание сообщает, что в 2016 году между Андреем Бибой и Ставицким возник конфликт, в ходе которого сторона Ставицкого добилась ареста части активов Бибы. Также отмечается, что осенью прошлого года стороны подписали мировое соглашение и прекратили судебные тяжбы.

Справка УНИАН. Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" была основана ее учредителями (Андреем Бибой и Олегом Полищуком) в 1995 году. По данным Enkorr, Ставицкий стал ее совладельцем с 2007 года. На сегодня сеть насчитывает более 170 АЗС.