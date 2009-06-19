Восемь команд автогонщиков покинули”Формулу-1”

Восемь команд автогонщиков заявили о решении покинуть "Формулу-1" и основать альтернативный чемпионат мира по автогонкам. Соответствующее соглашение подписали BMW-Sauber, Brawn, Ferrari, McLaren-Mercedes, Red Bull, Renault, Toro Rosso и Toyota. Об этом объявила утром в пятницу, 19 июня, Федерация команд "Формулы-1" FOTA, сообщает Немецкая волна.

Причиной выхода команд из "Формулы-1" стали разногласия с международной автомобильной федерацией FIA по ряду принципиальных условий участия в гоночной серии в сезоне 2010 года. Главным из этих условий было ограничение бюджетов команд до 47 миллионов евро. Напомним, сейчас команды тратят в среднем до 200 миллионов евро в сезон.

"Альтернативы нет"

Столь значительное ограничение бюджетов команды сочли неприемлемым условием. "У команд нет другого выбора, кроме как начать подготовку нового чемпионата, который будет отражать ценности своих участников и партнеров", - говорится в их заявлении.

Новая гоночная серия будет иметь прозрачную структуру управления и унифицированный свод правил, билеты станут дешевле, а участвовать в ней будут лучшие гонщики, спонсоры и команды, с именами которых связан автоспорт, пообещали представители команд.

Федерация FIA разочарована

В ответ на это федерация FIA выразила свое разочарование, заявив, что "не удивлена неспособностью FOTA достичь компромисса в лучшем духе спорта", сообщает информационное агентство SID. "FIA не может ни допустить финансовой "гонки вооружений", ни разрешить федерации FOTA диктовать правила", - говорится в ее заявлении от 19 июня.