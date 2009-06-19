Германию с Данией свяжет мост

Немецкий бундестаг утвердил вчера международный договор о строительстве моста длиной почти 20 километров через пролив Фемарн-Бельт в западной части Балтийского моря. Против строительства, которое негативно повлияет на морскую флору и фауну, выступают защитники окружающей среды, сообщает k2kapital со ссылкой на Deutsche Welle.

Местные жители, в свою очередь, опасаются потери множества рабочих мест в связи с прекращением паромного сообщения через пролив. Кроме того, туристическая отрасль ожидает убытков в годы строительства моста.

Бюджет проекта составляет 5,6 млрд. евро. Из них 4,6 млрд. евро возьмет на себя Дания, в собственности которой впоследствии и будет находиться мост, а около 800 млн. евро предоставит немецкое правительство. На мосту предусмотрены 4 полосы для движения автомобилей и двухколейная железная дорога.