Отсутствие связи в "ДНР": украинский мобильный оператор обратился с разрешением на ремонт кабелей

Оператор связи «Vodafone.Украина» обратился к Донецкой областной администрации, миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации за разрешением на ремонт поврежденных линий связи в Донецкой области.

Об этом в комментарии Громадському сообщила пресс-секретарь компании Виктория Рубан.

Она подтвердила, что 11 января были повреждены магистральные кабели линий связи, за что в самопровозглашенной «ДНР» и части подконтрольной Донецкой области пропала связь.

«Одно из повреждений, которое может быть ликвидировано, — в серой зоне. Практически его можно отремонтировать, если будет физический доступ к этому участку», — сказала пресс-секретарь.

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Она при этом не уточнила координаты этой территории, потому что «это может быть предметом манипуляций и опасно».

По словам Рубан, компания еще не получила разрешения на ремонт и соответствующих гарантий безопасности для бригады.

«Мы бы хотели восстановить связь, потому что там наши люди живут. Насколько я понимаю, украинских операторов на неподконтрольной территории не осталось. Подавляющее большинство пользовалась Vodafone — это несколько миллионов людей».

Как уточнила пресс-секретарь, с Vodafone нельзя звонить на номера оккупационного оператора «ДНР» «Феникс», ведь украинская компания работает только по лицензиям, которых у «Феникса» нет.

Также, по словам Рубан, на оккупированной территории закрыты все офисы Vodafone, не продаются официально стартовые пакеты. А счета пополнить можно на подконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донецкой области несколько суток отсутствует мобильная связь украинского оператора «Vodafone». В то же время в «ДНР» заявили о перебоях со связью в оккупационного оператора «Феникс».