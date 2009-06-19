Введена автоматизированная система учета мобильных телефонов

Государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР) досрочно ввело в промышленную эксплуатацию автоматизированную информационная систему учета мобильных терминалов/телефонов (АИСУМТУ, ICOMT) на территории Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГЦР.

«Выполняя решения Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) относительно введения обобщенной базы кодов IMEI мобильных терминалов и обеспечения надежного и безопасного функционирования программно-технического комплекса, в УГЦР введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная информационная система учета мобильных терминалов на территории Украины (АИСУМТУ)», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, УГЦР планировал ввести информационную систему учета мобильных терминалов с 30 июня 2009 года.

Согласно сообщению, база кодов IMEI мобильных телефонов реализована в системе для обеспечения государственного регулирования ввоза радиоэлектронных средств на территорию Украины и их реализации. При этом основными задачами государственного регулирования являются защита украинского рынка от некачественных и не разрешенных к применению в Украине мобильных телефонов, а также защита прав пользователей мобильных телефонов и услуг мобильной связи.

Автоматизированная информационная система учета терминалов обеспечивает полную защиту информации в соответствии с требованиями нормативных документов, что подтверждается сертификатом Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Доступ к указанной базе данных имеют только работники Государственной инспекции связи и других, определенных законом, контролирующих органов, операторы мобильной связи, правоохранительные органы, общественное объединение дистрибьюторов терминалов. Порядок доступа к обобщенной базе данных кодов IMEI устанавливает НКРС.

По словам заместителя начальника УГЦР Владимира КИРИЧЕНКО, обобщенная база данных кодов IMEI сегодня наполняется интенсивно, в основном за счет кодов IMEI мобильных телефонов, которые ввозятся на территорию Украины из-за границы.

По состоянию на сегодняшний день в базе данных зарегистрировано около 200 тыс. кодов IMEI, в то время как технические возможности системы позволяют зарегистрировать до 100 млн. таких кодов (в Украине насчитывается более 55 млн. пользователей мобильной связью – УНИАН). Сегодня в обобщенной базе находятся коды IMEI тех телефонов, которые были ввезены после 28.03.2009 года, до 30.06.2009 года в базу будут введены коды IMEI мобильных терминалов, которые в настоящий момент продаются в торговых сетях на законных основаниях, а также те телефоны, которые будут ввозиться в Украину до 30 сентября 2009 года.

«Продавцы мобильных терминалов поняли, что работать на рынке мобильной связи нужно честно и прозрачно», - отметил В.КИРИЧЕНКО.

По данным УГЦР, для проверки кодов IMEI до конца июня допуск к обобщенной базе данных кодов IMEI будет осуществляться с помощью SMS - сообщений на короткий номер любого оператора мобильной связи (НКРС рекомендует операторам номер 307 – УНИАН).

После 30 сентября 2009 года будут вводиться в базу данных и станут доступными для проверки коды терминалов, которые работают в сетях операторов. До этого времени в базе данных будет сформирован черный список, который будут составлять коды IMEI похищенных или потерянных телефонов. В этот список также будут включать телефоны, которые выходили на связь и обслуживались операторами в течение 3 месяцев, но их официальное происхождение не было подтверждено пользователем.

Каждый желающий с помощью Интернета может проверить наличие кода IMEI своего телефона в обобщенной базе данных кодов IMEI мобильных терминалов. Для этого нужно зайти через Интернет на портал УГЦР, где размещена ссылка на систему поиска базы данных кодов IMEI, набрать код терминала и направить запрос. Через считанные секунды заказчик получит соответствующий ответ.

Как сообщал УНИАН, согласно решениям НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положении о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

С 15 апреля информационная система учета мобильных терминалов введена в эксплуатацию УГЦР в тестовом режиме, промышленная эксплуатация системы планируется с 30 июня. Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы будет иметь три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся реестры кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину.

В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как краденые (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).

Реализаторы мобильных терминалов/телефонов и операторы сотовой связи должны предоставить доступ покупателей и абонентов к информационной системе учета мобильных терминалов.