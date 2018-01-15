Главарь "ДНР" Захарченко пригрозил взять "Vodafone-Украина" под "внешнее управление"

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "республики" по компании "Vodafone-Украина".

Об этом заявил главарь террористической организации Александр Захарченко. Заявление было опубликовано на информресурсе боевиков.

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По словам Захарченко, ранее "из-за диверсии" была приостановлена ​​работа мобильного оператора на территории "ДНР".

Захарченко заявил, что при необходимости в так называемой "ДНР" могут ввести "внешнее управление" по Vodafone-Украина. И что "соответствующие действия уже проводятся".

Напомним, что на оккупированной части Донецкой области несколько суток отсутствует мобильная связь украинского оператора «Vodafone». В то же время в «ДНР» заявили о перебоях со связью в оккупационного оператора «Феникс».

Оператор связи «Vodafone.Украина» уже обратился к Донецкой областной администрации, миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации за разрешением на ремонт поврежденных линий связи в Донецкой области.