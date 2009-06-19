Богатырёва возглавила комиссию по информационной политике
14:42, 19 июня 2009Транспорт/Связь
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Указ Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил новый персональный состав Межведомственной комиссии по вопросам информационной политики и информационной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно указу от 18 июня, текст которого размещен на сайте главы государства, на частичное изменение указа от 22 января 2002 года №63 “О Межведомственной комиссии по вопросам информационной политики и информационной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины” В.ЮЩЕНКО назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису БОГАТЫРЁВУ председателем этой комиссии.
При этом Президент освободил от выполнения этих обязанностей Евгения МАРЧУКА.
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