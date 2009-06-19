Богатырёва возглавила комиссию по информационной политике

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил новый персональный состав Межведомственной комиссии по вопросам информационной политики и информационной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно указу от 18 июня, текст которого размещен на сайте главы государства, на частичное изменение указа от 22 января 2002 года №63 “О Межведомственной комиссии по вопросам информационной политики и информационной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины” В.ЮЩЕНКО назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису БОГАТЫРЁВУ председателем этой комиссии.

При этом Президент освободил от выполнения этих обязанностей Евгения МАРЧУКА.