ВААП просит Тимошенко усилить Минтранс профессионалами

Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков (ВААП) обратилась к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой усилить руководящий состав Министерства транспорта и связи Украины.

Об этом говорится в письме ВААП от 18 июня т.г. к Ю.ТИМОШЕНКО, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы с пониманием относимся к Вашим шагам относительно усиления руководящего состава Министерства транспорта и связи в целом и особенно – в отрасли автомобильного транспорта. Мы просим учесть наше предложение относительно назначения на должности министра и его заместителей специалистов, которые имеют профессиональное образование, опыт работы и авторитет в отрасли», – отмечается в письме.

Как заявляют в ВААП, в последнее время в отрасли автотранспорта сложилась критическая ситуация в связи с отсутствием стратегии развития и невыполнением работниками Минтранса функциональных обязанностей, «что привело к процветанию коррупции в отрасли».

В частности, в ВААП отмечают, что до сих пор не утверждена Государственная программа развития автотранспортного комплекса на 2008-2011 гг., а также основные принципы формирования сети автобусных маршрутов по Украине. Кроме того, не подготовлены нормативно-правовые акты по усовершенствованию системы реализации льгот на автотранспорте, не утвержден Порядок организации работы автостанций.

При этом в ВААП убеждены, что в «Минтранссвязи создана коррупционная вертикаль, направленная на поддержку нелегальных перевозчиков».

Напомним, 17 июня т.г. министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ подал в отставку. На следующей неделе парламент планирует рассмотреть вопрос его отставки.