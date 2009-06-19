В Херсонской области сократились перевозки грузов

В Херсонской области перевозки грузов морским и речным торговым флотом за январь-май текущего года по сравнению с данными за аналогичный период 2008 года сократились на 31,2%. Заказчикам доставлено 302,7 тыс. т грузов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, перевозка грузов предприятиями речного транспорта в указанный период уменьшилась на 32,4%, предприятиями морского транспорта – на 29,1%.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах уменьшился на 22,2% и составил 1 млн. 812,7 тыс. т.

Объем обработки экспортных грузов увеличился на 75,2%. Обработка импортных грузов сократилась на 69,8%, транзитных – на 64,4%, грузов внутреннего сообщения – на 65%.

Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – выросло на 16,5% и составило 396 единиц.