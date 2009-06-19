Украина и Польша обсудили доставку грузов «от двери до двери»

«Укрзализныця» и АО «Польские Государственные железные дороги» (АО ПКП) сегодня обсудили возможности привлечения дополнительных грузопотоков.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону из Польши сообщил официальный представитель «Укрзализныци» на переговорах Эдуард ЗАНЮК.

По его словам, генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК предложил польским коллегам осуществить ряд мероприятий для привлечения грузов, в частности, подчеркнув необходимость начать эту работу под лозунгом «эра клиента». «Сегодня перед железными дорогами обеих стран стоит задача организовать доставку грузов по схеме «от двери до двери», - отметил М.КОСТЮК.

Также железнодорожники обсудили логистические схемы, технологические нюансы организации процесса грузоперевозок. При этом генеральный директор АО ПКП Анджей ВАХ подчеркнул, что украинские и польские железные дороги должны быть коммуникаторами процесса перевозок грузов с востока на запад.

Э.ЗАНЮК также сообщил, что сегодня украинские и польские железнодорожники посетят терминал в Славкуве (Польша). «Польские железнодорожники проявили заинтересованность в том, чтобы к проекту терминала присоединилась и украинская сторона», - отметил Э.ЗАНЮК.

Он также сообщил, что заместитель министра инфраструктуры (транспорта) Польши Юлиуш ЭНГАРД выразил благодарность представителям «Укрзализныци» за то, что вопрос привлечения грузов был поднят, поскольку, если в Украине по железным дорогам падение грузопотока составляет около 30%, то Польша пострадала от кризиса еще больше – падение около 40%.

Напомним, с 28 марта 2009 года «Укрзализныця» возобновила контрейлерные перевозки поездом комбинированного типа «Ярослав» по маршруту Киев-Славкув (Польша).

Контрейлерные перевозки железнодорожным транспортом ускоряют доставку, обеспечивают сохранность грузов, удобство и комфорт для водителей и сопровождающих лиц, способствуют сохранению окружающей среды, уменьшению нагрузки на автодороги, экономии топлива и времени на пересечение границ.