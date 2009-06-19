Польские коллеги - Укрзализныце: нужен план реформы

Заместитель министра инфраструктуры Польши Юлиуш ЭНГАРД советует «Укрзализныце» проводить реформу только после детального изучения опыта реформирования других стран и разработки четкого плана.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону из Польши сообщил официальный представитель делегации «Укрзализныци» в Польше Эдуард ЗАНЮК.

В частности, Э.ЗАНЮК сказал, что, по словам замминистра, единой модели реформирования нет, поэтому, если брать за основу чью-то модель реформирования, к примеру Польши, то необходимо провести детальное изучение реформирования, чтобы не допустить ошибок. «Поэтому советуем вам проводить свою реформу после очень детального изучения вопроса», - сказал Ю.ЭНГАРД. В частности, по его словам, как выяснилось в ходе реформирования железных дорог в Польше, в процессе проведения реформ были недочеты. «Разделение грузовой, пассажирской, инфраструктурной составляющих сегодня происходит не так, как хотелось бы», - сказал Ю.ЭНГАРД.

Как сообщал УНИАН, делегация «Укрзализныци» находится в Польше в рамках презентации поезда Львов-Краков-Вроцлав.

Напомним, в течение нескольких лет специалистами «Укрзализныци» проводится работа по изучению международного опыта реформирования железных дорог и проработке наиболее эффективной модели ведения хозяйства, которая должна быть создана в процессе реформирования.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 года распоряжением Кабинета министров №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Она предполагает создание на базе «Укрзализныци» и ж/д предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению.

Реформирование железных дорог уже произошло в десятках стран мира. В Европе эти процессы начали набирать обороты еще в начале 90-х годов прошлого века и были направлены на повышение производительности железных дорог, улучшение их финансового состояния путем сокращения расходов, привлечения дополнительных грузов и увеличения доли железнодорожного транспорта на общем рынке транспортных услуг.

Основные принципы реформирования европейских железных дорог следующие: сохранение государственного контроля за железнодорожной отраслью; отказ от вмешательства в хозяйственную деятельность и децентрализация управления отдельными видами деятельности; передача региональным ветвям власти части бюджетных средств для компенсации компаниям-перевозчикам убытков от местных и региональных пассажирских перевозок; поэтапное проведение реформ на протяжении длительного времени.