Украина и Польша обсуждают использование системы SUW-2000

Украинские и польские железнодорожники обсуждают возможность использования системы раздвижных колесных пар SUW-2000 на направлении Киев-Варшава, с тем чтобы сократить время нахождения в пути на несколько часов.

Об этом сообщил УНИАН по телефону официальный представитель делегации «Укрзализныци» Эдуард ЗАНЮК из Польши, где сегодня в Кракове состоялась презентация поезда Львов-Краков-Вроцлав, оборудованного раздвижными колесными парами.

При этом стороны обсудили возможность упрощения также таможенного и пограничного контроля на данном направлении, с тем чтобы предоставить пассажиру конкурентную и качественную услугу.

По словам Э.ЗАНЮКА, участники презентации признали уже курсирующий поезд Львов-Краков-Вроцлав комфортным, отвечающим высоким технологическим требованиям. При этом гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК отметил необходимость решения вопроса ускорения таможенных процедур на границе. Он также считает нужным усовершенствование системы SUW-2000. По данным Э.ЗАНЮКА, разработчик системы Ришард СУВАЛЬСКИЙ также присутствовал на презентации поезда.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК по приглашению польских коллег прибыл в Краков, где принял участие в презентации пассажирского поезда №35/36 сообщением Львов—Краков—Вроцлав. Специалисты Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины провели анкетирование пассажиров, которые уже следовали этим маршрутом в поезде №35/36. По его результатам, 85,4% опрошенных остались довольны условиями проезда и качеством обслуживания.

Напомним, 31 мая текущего года украинские железнодорожники возобновили курсирование этого поезда с использованием системы раздвижных колесных пар SUW-2000. График движения поезда разработан с учетом пожеланий пассажиров, которые пользуются этим направлением. В перспективе планируется проработать новые маршруты с раздвижными колесными парами на Вену, Прагу, Будапешт и Берлин.

Справка УНИАН. Опытная эксплуатация состава пассажирского поезда №35/36 сообщением Киев–Краков из вагонов на тележках с раздвижными колесными парами системы SUW 2000 впервые начата в декабре 2003 года. В 2006 году эксплуатация была приостановлена в связи с необходимостью усовершенствования системы.

Проект польского инженера Ришарда СУВАЛЬСКОГО SUW 2000 позволяет значительно уменьшить время перевода пассажирского или грузового поезда с широкой железнодорожной колеи (1520 мм, Украина, страны СНГ) на узкую (1435 мм, европейскую) и обратно, так как ширина колесной пары тележек изменяется автоматически за 15-20 минут, в то время как обычная перестановка занимала ориентировочно 2,5 часа.