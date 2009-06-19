В Херсонской области объем услуг связи вырос

В Херсонской области в январе-апреле 2009 г. предприятиями связи предоставлено услуг на3,5% больше, чем за аналогичный период 2008 года – на сумму 214,5 млн.грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, реализация услуг населению в указанный период сократилась на 28,7% (на 59 млн.грн.) в сравнении с прошлогодними показателями.

В общем объеме предоставленных услуг связи наибольший удельный вес занимает мобильная (66,3%), телефонная городская (9,9%), телефонная междугородняя (6,7%), почтовая связь (6,5 %).