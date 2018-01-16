В Одессу отменили шесть авиарейсов из-за сильного снегопада

В Одессу из-за неблагоприятных метеоусловий отменена значительная часть авиарейсов.

Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Одесса», первым отменен сегодня рейс из аэропорта «Жуляны» (Киев), который ожидался в 11.10. Затем отменен еще ряд рейсов, из Стамбула (Турция), который ожидался в 16.00, из Минска (13.40), из Анкары (Турция), планировавший приземлиться в 14.05, из Варшавы (Польша) – в 14.10, а также из Дубая (ОАЭ), ожидавшийся в 14.30.

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Отменен вылет из Одессы в Стамбул (12.00), в Минск (14.30), в Варшаву (14.50) и в Анкару (14.55).

Согласно онлайн табло аэропорта, регистрация рейса Одесса – Шарм-эль-Шейх (Египет), который должен был вылететь в 13.50, завершена, но отправление еще не состоялось.

Отмечается, что остальные рейсы пока выполняются по расписанию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе и Одесской области наблюдается значительное ухудшение погодных условий – снегопад, метель, штормовой ветер. В город из-за снегопада временно запрещен въезд крупногабаритного и грузового транспорта.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.