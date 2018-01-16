"Укрзализныця" похвасталась новым постельным бельем в поездах (фото)

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" в 2017 году обновила в поездах более 330,8 тыс. комплектов постельного белья и почти 159,4 тыс. единиц съемного инвентаря: матрасы, подушки, одеяла и чехлы.

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Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на и.о. председателя правления госкомпании Евгения Кравцова.

Согласно сообщению, поставки постельного белья и съемного инвентаря по договорам, заключенным в 2017 году, будут осуществляться также в январе-феврале 2018 года.

«Планируется получить 125,7 тыс. комплектов постельного белья, 3,8 тыс. матрасов, 7,3 тыс. подушек, 4,1 тыс. одеял и 7,3 тыс. матрасных чехлов», - говорится в сообщении.

Также, по словам Кравцова, в прошлом году было приобретено 50 новых вагонов купейного типа, из которых 18 - нового формата с мебелью.

«Мы уделяем внимание сервису пассажирских перевозок. Увеличили объемы обновления постельного белья и съемного инвентаря, приобрели в прошлом году 50 новых вагонов купейного типа, из которых 18 - нового формата с мебелью, трансформирующиеся. Из новых вагонов мы сформировали новые поезда, которыми уже пользуются пассажиры - это №7/8 и 749/750 Киев - Ивано-Франковск - Киев, №37/38 и №737/738 Киев - Запорожье - Киев, №11/12 Львов - Одесса, №7/8 Харьков-Одесса и №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка. Мы продолжим обновлять подвижной состав и в 2018-м запланировали приобрести 60 пассажирских вагонов», - цитирует пресс-служба Кравцова.

Отмечается, что ежедневно для пользования пассажирам предоставляется около 80 тыс. комплектов постельного белья.

Как сообщал УНИАН, ранее Евгений Кравцов заявил, что "Укрзализныця" планирует обновить 70% комплектов постельного белья в поездах до конца 2017 года, что составляет 580 тыс. комплектов.