Был ли заговор на рынке автогаза: в АМКУ рассказали, когда будут результаты расследования

Антимонопольный комитет Украины завершает расследование возможных согласованных действий на рынке сжиженного газа, который используется в качестве моторного топлива, в конце января ожидаются предварительные результаты по этому делу. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

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«В четвёртом квартале 2017 года было начато расследование относительно ситуации на рынке сжиженного газа. Сейчас это расследование завершается, и до конца января мы ожидаем, что будут направлены предварительные выводы по этому расследованию... Где-то в конце февраля, скорее всего, уже будет информация относительно ситуации на рынке сжиженного газа», - сказал Терентьев.

При этом он не стал комментировать предварительные результаты расследования. Также Терентьев добавил, что комитет продолжает расследование фактов повышения цен на нефтепродукты, однако предварительных результатов ещё нет.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и АМКУ разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр, после чего ценовая ситуация на рынке стабилизировалась.

31 августа в АМКУ сообщили о намерении провести проверку ряда компаний-трейдеров по сжиженному газу.

26 декабря 2017 года Антимонопольный комитет в ходе расследования возможных антиконкурентных и согласованных действий, которые привели к росту цен на сжиженный газ в Украине в августе 2017 года, привлек в качестве ответчиков компании-нефтетрейдеры, которые входят в группы WOG, ОККО и «Надежда».