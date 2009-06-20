«Укрзалізниця»: сумбур в стране подрывает авторитет отрасли

Политический сумбур в государстве подрывает авторитет транспортной отрасли Украины и снижает ее потенциал в глазах зарубежных партнеров.

Об этом заявил в интервью «Зеркалу недели» (№ 22 (750) от 20 - 26 июня в 2009 г.) генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил КОСТЮК.

«Чрезвычайно важно, чтобы репутации украинских перевозчиков на международном рынке не вредил негатив, которым у нас, внутри страны, к сожалению, принято щедро поливать друг друга. Не избежала шельмования и «Укрзалізниця», что не лучшим образом сказывается не только на ее рейтинге перевозчика, но и на имидже государства в целом», — отметил он.

По словам М.КОСТЮКА, внутриполитические дрязги пагубно отразились и на кредитных рейтингах.

«У нас были предварительные договоренности с ЕБРР о предоставлении 500 млн. долларов кредита на электрификацию и внедрение ресурсосберегающих технологий. Однако сейчас мы чувствуем нерешительность: дескать, может, и дадим, но со временем, поскольку у вас, кажется, ухудшилось экономическое положение, ходят слухи, что вы на грани банкротства и объявления дефолта», - рассказал он.

«Теперь к нам относятся с сомнением и достаточно прохладно», — добавил М.КОСТЮК, комментируя отношения с иностранными партнерами.

Он напомнил, что за последних полгода Украина вошла в трансконтинентальный проект, согласно которому предусматривается адаптация прежней союзной транспортной системы с шириной колеи 1520 мм к европейской - с шириной 1435 мм. При этом Украина как ближайший сосед стран-членов ЕС Словакии, Польши, Венгрии должна была бы посодействовать расширению западной транспортной системы до товарных рынков России и Дальнего Востока.

«А теперь подумайте, какое впечатление мы производим на «железнодорожное» содружество стран бывшего СССР и тех, у кого железнодорожный путь 1520 мм (Финляндии, Монголии, Вьетнама, частично Болгарии и других), если в Украине - политический сумбур, а головы посыпаны пеплом - продуктом внутренних распрей», - подчеркнул гендиректор «Укрзалізниці».

По его мнению, Украина должна занимать сильную позицию и выступать как равноправный партнер в международных переговорных процессах.

«Стоит лишь на миг показать свою нерешительность и слабость, как грузопотоки станут тебя обходить. Альтернативные направления есть», - отметил М.КОСТЮК.

По его словам, новороссийские порты, получив инвестиции, теперь способны принимать грузы, которые должны были бы идти через Украину, а Беларусь со своей транспортной системой и Польша полностью способны взять на себя роль транзитера в Европу.

«Здесь не нужно строить новых газопроводов в обход Украины, пути уже давно проложены. Так что мы должны делать все возможное, чтобы грузопотоки шли по украинскому руслу», - убежден гендиректор «Укрзалізниці».