Непогода не повлияла на движение поездов – "Укрзализныця"

Осадки, которые 16 января наблюдались на территории Украины в виде снега, не повлияли на движение поездов.

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Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Укрзализныця».

«Вчера днем и ночью железнодорожники убирали от снега вокзалы, станции и пути. Так, на мероприятиях по борьбе со снегом больше всего железнодорожников - 1048, и одна снегоочистительная путевая машина были задействованы на Одесской железной дороге. В общем ночью железнодорожную инфраструктуру очищали от снега более 2 тыс. железнодорожников. По всей территории Украины ото льда и снега было очищено 288 железнодорожных переездов, 17 пассажирских платформ. Также очищали от снега железнодорожные пути и стрелочные переводы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осадки в виде снега за прошедшие сутки наблюдались почти по всей территории Украины, а в ближайшие дни синоптики прогнозируют существенное осложнение погодных условий и сильные снегопады и метели.

«Укрзализныця» призывает пассажиров при планировании поездок учитывать трудности, которые могут возникнуть при трансфере в железнодорожных вокзалов и станций. Также призываем пассажиров быть осторожными и слушать объявления на вокзалах», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине в течение 17-18 января.

По данным Укргидрометцентра, в результате воздействия активного циклона в Украине в течение 18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий. На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.