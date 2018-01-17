Авторынок Европы показал максимум за десять лет: топ-3 лидеров продаж

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в 2017 году по сравнению с прошлым годом увеличились на 3,4% и достигли максимальных с 2007 года 15,138 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA). Положительная динамика наблюдается уже четыре года подряд.

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Согласно опубликованным данным, за анализируемый период почти все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Италии увеличились на 7,9%, в Испании - на 7,7%, Германии – на 2,7%, во Франции - на 4,7%. В то же время, рынок Великобритании снизился на 5,7% впервые за 6 лет.

Лидером европейского авторынка по итогу года стал концерн Volkswagen. При этом продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 2,3% – до 3,499 млн автомобилей. Рыночная доля компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом незначительно снизилась - до 23,7% с 23,9%.

Автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в 2017 году по сравнению с прошлым годом увеличил объем продаж на 28,2% - до 1,852 млн единиц, доля компании на рынке выросла с 9,9% до 12,2%.

Компания Renault в 2017 году заняла третье место с результатом 1,6 млн проданных авто, показав при этом рост продаж на 6,71%, а доля компании выросла до 10,6% с 10,2%.

Сообщается, что в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года продажи авто в ЕС выросли на 4,9% - до 1,088 млн единиц.

По итогам декабря почти все авторынки Евросоюза продемонстрировали негативные показатели продаж автомобилей. Так, спад авторынка произошел в Германии – 1%, Италии – на 3,2%, Великобритании – на 14,4%, Франции – на 0,5%. В то же время испанский рынок в прошлом месяце показал рост на 6,2%.

Лидерами по объему продаж по-прежнему остаются Германия (253,950 тыс. авто), Франция (193,372 тыс.) и Великобритания (152,473 тыс.).

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 6,8% – до 14,6 млн штук.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.