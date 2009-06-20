"Аэрофлот" выплатит более 199 млн. руб. дивидендов за 2008 год

"Аэрофлот" направит 199,89 млн. руб. на выплату дивидендов за 2008 год. Такое решение приняли в субботу 20 июня акционеры авиаперевозчика, сообщает k2kapital..

Доходность на акцию составит 0,1818 руб. По итогам 2007 года "Аэрофлот" выплатил дивиденды размере 1,367 руб. на акцию, что на 87% выше по сравнению с 2008 годом.