"Аэрофлот" выплатит более 199 млн. руб. дивидендов за 2008 год
14:21, 20 июня 2009Транспорт/Связь
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1,367 руб на акцию
"Аэрофлот" направит 199,89 млн. руб. на выплату дивидендов за 2008 год. Такое решение приняли в субботу 20 июня акционеры авиаперевозчика, сообщает k2kapital..
Доходность на акцию составит 0,1818 руб. По итогам 2007 года "Аэрофлот" выплатил дивиденды размере 1,367 руб. на акцию, что на 87% выше по сравнению с 2008 годом.
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