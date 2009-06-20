Скоростные пассажирские перевозки введут до 2012 года
Грузовые составы пойдут по другим колеям
Скоростные пассажирские перевозки по украинским железным дорогам будут введены до 2012 года.
Об этом заявил генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил КОСТЮК в интервью «Зеркалу недели» (№ 22 (750) от 20 - 26 июня 2009 г.).
“Кризис научил нас использовать имеющуюся инфраструктуру, он же подтолкнул к поиску ресурсов на приобретение подвижного состава, что еще до 2012 года обеспечит нам ускоренный проезд со скоростью 160 километров в час”, - сказал М.КОСТЮК. По его словам, этого вполне достаточно, чтобы добраться до Киева из Львова за 4 часа, из Харькова — за 3 часа 50 минут из Донецка — за 5,5 - 6 чесов. “Это реальная перспектива, и над ее осуществлением мы уже работаем“, - отметил гендиректор.
Он рассказал, что для этого с главных направлений будут сняты большегрузные железнодорожные составы, для которых будут определены другие оптимальные маршруты с соответствующим техническим состоянием, а на высвобожденных, так называемых хребтовых направлениях будет организовано ускоренное движение пассажирских поездов. Кроме того, железнодорожники намерены наладить в Украине производство современного, экономичного подвижного состава с помощью определенного мирового бренда, который по соотношению ціна - качество удовлетворил бы отечественные потребности.
Вместе с тем М.КОСТЮК отметил, что в ближайшие годы на железной дороге не следует ожидать революционных изменений. По его словам, в Украине 23 тыс. км железнодорожных путей, из которых ежегодно нуждаются в полной модернизации по меньшей мере 700 км, чтобы не произошло обвального ухудшения состояния. Еще 2 тыс. км колеи из года в год требуют в ремонта и несмотря на объективные трудности, железнодорожники четко с этим справляются.
“Только так можно быть уверенным, что железная дорога будет работать в стабильном режиме”, - отметил М.КОСТЮК.