Работай или уволят: Гройсман призвал чиновников "не спать", а лично организовать уборку снега

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от глав областных администраций "не спать" и под персональную ответственность организовать уборку снега, а также позаботиться о людях, попавших в пробки в связи с погодными условиями. Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду.

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"Самое главное, если пробки возникают - не спать, а разблокировать пробки, и во время их возникновения позаботиться о тех людях, которые не по своей воле остановились в этих пробках. Я требую, чтобы по всей стране все главы областных государственных администраций под персональную ответственность организовали соответствующим образом работу. Мы заблаговременно вас информируем, мобилизуем, а сейчас важно, чтобы каждый выполнил свою работу на своем месте", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, чиновники, не способные организовать работу по уборке снега, будут уволены.

"Мы на одном из прошлых заседаний уволили главу райадминистрации за неспособность организовать работу. Если главы администраций будут спать, а не работать, я без вопросов подготовлю представление президенту на увольнение таких чиновников", - отметил премьер.

Также в ходе заседания правительства Гройсман поручил обеспечить ускорение расчистки Житомирской трассы.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Украине минувшей ночью были обесточены 15 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Одесской областях.

В связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта в направлении с Бориспольской трассы.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, в Украине в течение 18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий. На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.