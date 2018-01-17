В Vodafone планируют вернуть связь на Донбассе завтра к полудню

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина", который не работает на территории ОРДЛО с 11 января, рассчитывает восстановить мобильную связь на неподконтрольной территории Донбасса к полудню 18 января.

Об этом говорится в сообщении комитета Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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Директор по корпоративному управлению и контролю ЗАО "ПФ УКРАИНЫ" (Vodafone) Олег Проживальский, присутствовавший на заседании комитета, сообщил, что кабели компании на неподконтрольной территории вышли из строя, и она была вынуждена обратиться к СММ ОБСЕ с просьбой содействовать в помощи провести ремонтные работы на упомянутых территориях.

"Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра к обеду связь будет восстановлена", - сказал он, отметив, что мобильной связью Vodafone пользуются почти два миллиона граждан Украины, которые остались на неподконтрольной территории.

Как сообщал УНИАН, связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля.

Vodafone - последний оператор, работавший на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.