Крупные сети АЗС вновь подняли цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС, такие как WOG, SOCAR, AMIC Energy, KLO и другие, вновь подняли цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 коп. за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Согласно сообщению, на заправках WOG все виды топлива подорожали на 50 коп. за литр – до 31,45 грн за литр (бензин А-92), 32,45 грн за литр (А-95), 33,45 грн за литр (бензин А-95 «Премиум»), 29,95 грн за литр (дизтопливо).

В сети АЗС SOCAR цены на бензин и дизтопливо выросли на 15 коп. за литр, до 30,99 грн за литр (бензин А-92), 31,99 грн за литр (А-95), 32,99 грн за литр (бензин А-95 «Премиум»), 29,49 грн за литр (дизтопливо).

По информации UPECO, топливо также подорожало в сетях «БРСМ-Нафта», «Энерджи Транс», KLO, «Авантаж 7» и «Катрал Юг».

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на 4-5 грн за литр и достигли рекордных значений. Так, по состоянию на 17 января цены на бензин А-92 выросли до 30,49-30,99 грн за литр, на А-95 - до 31,49-31,99 грн за литр и на дизтопливо – до 29,39-29,49 грн за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаниями, продающими светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.

Ранее эксперт на рынке нефти и нефтепродуктов, директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, заявлял, что до конца января цены на бензин и дизтопливо в Украине могут вырасти еще на 1-1,2 грн за литр.