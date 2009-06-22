Житомирские маршрутчики устают из-за бастующего электротранспорта

В Житомире из-за забастовки водителей трамваев и троллейбусов, которая длится уже почти неделю, нарушается режим труда и отдыха водителей маршруток .

Об этом УНИАН сообщили вчера в пресс-службе Управления ГАИ УМВД в Житомирской области.

«Водители маршруток из-за отсутствия движения электротранспорта очень часто находятся за рулем сверх нормы в 8 часов, поскольку из-за забастовки водителей электротранспорта значительно выросли нагрузки на маршрутный транспорт города», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, около тысячи забастовщиков не намерены возобновлять работу в ближайшее время, поскольку не выполнено их основное требование - выплатить задолженную за четыре месяца зарплату.

Городской председатель Житомира Вера ШЕЛУДЧЕНКО для урегулирования ситуации обратилась к правительству Украины с письмом, содержащим просьбу срочно выделить средства для Житомирского трамвайно-троллейбусного управления.

Напомним, что забастовка началась в областном центре 16 июня – в тот день на улицы города не вышел весь электротранспорт. По информации дирекции Житомирского трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ), около тысячи забастовщиков не намерены начинать работу в ближайшее время, поскольку не выполнено их основное требование - выплатить задолженную им за четыре месяца зарплату.

В Житомирском городском совете объяснили, что государство неполностью и несвоевременно возмещает предприятию субвенцию по перевозке льготников, которых в Житомире насчитывается 34 категории.

Забастовщики также требуют кроме выплаты зарплаты возвратить предприятию 36 млн. грн. субвенции, которую государство задолжало с 2006 года.