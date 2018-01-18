Новые тарифы на использование грузовых вагонов: сколько придется платить бизнесу

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» вводит рыночный механизм определения стоимости перевозок в собственных вагонах, завершив процесс дерегуляции вагонной составляющей тарифа.

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Как сообщила пресс-служба «Укрализныци», соответствующие изменения в полном объеме вступят в силу с 19 февраля 2018 года.

«До сих пор цены на услуги перевозки парком вагонов «Укрзализныци» устанавливались государством. Как следствие, она была значительно ниже той, которую платят реальные грузоотправители. Компания недополучала доходы. Разница между фиксированной и рыночной стоимостью вагонов попадала к компаниям-посредникам или провоцировала коррупционные схемы внутри «Укрзализныци». По оценкам экспертов, объем этого специфического рынка может составлять до 5 млрд грн в год», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дерегуляция вагонной составляющей будет внедряться в два этапа.

«На первом будет применяться формульный расчет ежедневной оплаты за совершение услуги перевозки в вагонах «Укрзализныци». Он базируется на 4 составляющих: стоимость нового вагона на рынке, стоимость ремонтов в течение срока эксплуатации вагона конкретного типа, рентабельность на уровне около 10% и дисконтирования денежных потоков во времени. Сейчас аналогичные механизмы использует большинство железных дорог соседних стран. На втором этапе внедряется система ежедневных электронных торгов в сотрудничестве с командой «Prozorro. Продажи». Так, на торги будет выставляться часть пустого парка. По их результатам будет определяться цена для всего парка вагонов по видам на определенную дату. Параллельно, по заказу «Укрзализныци», одна из компаний большой четверки составит свой индекс стоимости услуг по перевозке», - говорится в сообщении.

При этом, в пресс-службе подчеркнули, что ставки платы за использование собственных вагонов «Укрзализныци» будут ниже, чем рыночные.

«Для установления объективных цен «Укрзализныця» проанализировала методологию расчета ставки платы за использование вагонов в других странах и влияние изменения ставки платы за использование собственных вагонов компании на рынок и экономику государства в целом и для конечного потребителя. Учитывая это, ставки платы за использование собственных вагонов «Укрзализныци» будут ниже, чем рыночные. Например, плата за пользование полувагоном «Укрзализныци» составит 542 грн в сутки (без НДС), зерновозы - 655 грн в сутки (без НДС), крытым вагоном - 570 грн в сутки (без НДС). Актуализация цен будет происходить не реже, чем раз в три месяца», - говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова, принятые этого решения позволят увеличить поступления средств на развитие компании.

«Мы рассчитываем также, что такой шаг сделает невозможным коррупционные схемы в этом сегменте, в том числе, со стороны наших сотрудников. Мы ожидаем ликвидации искусственного дефицита вагонов и снижения стоимости перевозки для конечного потребителя за счет выравнивания соотношения спроса и предложения вагонов на рынке», - цитирует пресс-служба Кравцова.

Кроме того, по его словам, теперь в Украине сформирован инвестиционно привлекательные условия для рынка вагонов, а понятные и прогнозируемые принципы его функционирования и доходности позволят привлечь в этот сектор экономики широкий круг инвесторов.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» получила право устанавливать тарифы на пользование грузовыми вагонами собственного парка, благодаря отмене приказа №209.

Также, «Укрзализныця» с 31 октября 2017 года повысила в тарифы на железнодорожные грузовые перевозки на 15%.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 млн грн.