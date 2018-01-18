Рекордный рост цен на АЗС: эксперт рассказал, кто зарабатывает больше – нефтетрейдеры или государство

Маржа, которую зарабатывают компании-собственники сетей АЗС, не изменилась за последние полгода, когда наблюдался рекордный рост цен на бензин и дизельное топливо, и составляет около 1,70 грн на литр.

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Об этом сказал эксперт на рынке нефти и нефтепродуктов, директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«Если говорить о том, что собственник АЗС оставляет себе, то мы увидим, что его заработок составляет около 1,70 грн с одного литра проданного бензина А-95 Евро», - сказал он, добавив, что этот размер маржи нефтетрейдера может колебаться в диапазоне 1,50-2 грн за литр.

По его словам, эта маржа включает в себя расходы на поддержание заправок, выплату заработной платы работникам АЗС и некоторые другие расходы топливных компаний.

При этом, по словам Рябцева, самую значительную долю в структуре цены топлива занимает его закупочная стоимость и налоги.

«Если брать налоговую составляющую в розничной цене на бензин А-95 класса Евро-5, то она составляет 38%, что при нынешних ценах равно 11,3 грн за литр. Это значение включает в себя НДС, акциз на топливо и налог на прибыль, если таковая имеется», - отметил эксперт, добавив, что таможенная стоимость бензина на сегодня составляет около 14,2 грн за литр, остальные составляющие цены – это транспортные и другие расходы операторов АЗС.

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на 4-5 грн за литр и достигли рекордных значений. Так, по состоянию на 17 января цены на бензин А-92 выросли до 30,49-30,99 грн за литр, на А-95 - до 31,49-31,99 грн за литр и на дизтопливо – до 29,39-29,49 грн за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. 21 декабря АМКУ начал расследование на рынке топлива, заподозрив сети АЗС ОККО и WOG в возможных согласованных антиконкурентных действиях.

Ранее Рябцев заявлял, что до конца января цены на бензин и дизтопливо в Украине могут вырасти еще на 1-1,2 грн за литр.