Украинский гигант "Руслан" стал героем новой серии американской программы "Мегамашины" (видео)

Украинский гигант "Руслан" стал героем нового эпизода американского сериала "Мегамашини", сообщает государственное предприятие "Антонов" на своей странице в Facebook.

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"В новом выпуске Mega Machines: The world's Strongest Plane главным героем стал Ан124-100 "Руслан", который является крупнейшим из транспортных самолетов, изготавливаемых серийно", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что создатели программы были поражены возможностью "Руслана" перевезти три вертолета Apache.

Съемки фильма проходили на самолетах, эксплуатируемых "Авиалиниями Антонова".

Как сообщал УНИАН, украинские самолеты Ан-124 "Руслан" будут перевозить европейские спутники и оборудование для них. Соответствующий контракт завод "Антонов" подписал с французской компанией "Боллоре".

Ан-124 "Руслан" впервые поднялся в небо 35 лет назад. Модель до сих пор является одной из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов.