Украинский гигант "Руслан" стал героем новой серии американской программы "Мегамашины" (видео)
Создатели программы были поражены возможностью "Руслана" перевезти сразу три вертолета Apache.
Украинский гигант "Руслан" стал героем нового эпизода американского сериала "Мегамашини", сообщает государственное предприятие "Антонов" на своей странице в Facebook.
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"В новом выпуске Mega Machines: The world's Strongest Plane главным героем стал Ан124-100 "Руслан", который является крупнейшим из транспортных самолетов, изготавливаемых серийно", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что создатели программы были поражены возможностью "Руслана" перевезти три вертолета Apache.
Съемки фильма проходили на самолетах, эксплуатируемых "Авиалиниями Антонова".
Как сообщал УНИАН, украинские самолеты Ан-124 "Руслан" будут перевозить европейские спутники и оборудование для них. Соответствующий контракт завод "Антонов" подписал с французской компанией "Боллоре".
Ан-124 "Руслан" впервые поднялся в небо 35 лет назад. Модель до сих пор является одной из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов.