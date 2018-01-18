"Все должны быть в равных условиях": Гройсман о растаможке "евроблях"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что все должны растаможивать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми.

Об этом заявил в интервью изданию "Новое время".

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. Знаю, что много добропорядочных людей ездят этим транспортом (с еврорегистрацией). Но на нем также сегодня совершают преступления, наезды, убийства. И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", - сказал премьер.

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Также Гройсман ответил на вопрос, когда полиция начнет останавливать "евробляхи".

"Мы подали закон, который является базовым для ужесточения ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. И там написано о регистрации таких автомобилей, чтобы мы четко понимали, кто на них ездит. Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом", - отметил он.

Полный вариант интервью читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".