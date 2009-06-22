Россия продлила субсидии банкам, кредитующим авиакомпании

Правительство РФ продлило до конца 2010 года субсидирование банков для возмещения затрат от кредитования авиакомпаний, соответствующее постановление кабинета министров было подписано 15 июня.

Ранее планировалось, что субсидирование продлится до конца 2009 года, сообщает РИА "Новости". Согласно порядка субсидирования, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) осуществляет предоставление коммерческим банкам субсидий в размере до 21 миллиарда рублей (ранее планировалось 30 миллиардов рублей) на возмещение затрат и недополученных доходов по сделкам кредитования авиакомпаний в части, не компенсируемой доходами от продажи имущества, предоставленного по договору залога в обеспечение кредита. Получателями субсидий являются коммерческие банки с долей государства или Центрального банка РФ в уставном капитале не менее 50%.

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