В четверг ВР рассмотрит освобождение Винского от должности министра

Вопрос об освобождении Иосифа ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины Верховная Рада Украины будет рассматривать в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, все остальные кадровые вопросы будут рассматриваться на этой неделе в том случае, если будут достигнуты договоренности между фракциями коалиции.

Как сообщал УНИАН, 17 июня с.г. министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ подал в отставку.