В четверг ВР рассмотрит освобождение Винского от должности министра
12:45, 22 июня 2009Транспорт/Связь
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Вопрос об освобождении Иосифа ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины Верховная Рада Украины будет рассматривать в четверг.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.
По его словам, все остальные кадровые вопросы будут рассматриваться на этой неделе в том случае, если будут достигнуты договоренности между фракциями коалиции.
Как сообщал УНИАН, 17 июня с.г. министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ подал в отставку.
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