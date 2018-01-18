Аэропорт "Борисполь" из-за непогоды работает с ограничениями - ГСЧС

Международный аэропорт «Борисполь» из-за непогоды работает с ограничениями.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в оперативной информации о последствиях сложных погодных условий по состоянию на 21.00.

Аэропорты городов Одесса, Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Черновцы, Ужгород, Харьков, Запорожье и Киеве работают в штатном режиме.

Отмечается, что сильный снег идет в Черкасской и Черниговской областях, умеренный снег - в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Сумской областях и в Киеве, снег с дождем - в Кировоградской, Одесской и Полтавской областях, дождь - в Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории без осадков.

Движение на автомобильных дорогах обеспечено, заторов нет.

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Для работы снегоочистительной техники частично ограничивается движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

В связи с введением временных ограничений на автомобильных дорогах налажено межобластное взаимодействие для организации регулирования движения транспорта. Местными органами власти на территории страны развернуто 4 тыс. 25 пунктов обогрева, в том числе от ГСЧС 46 пунктов обогрева.

На въездах в г. Киев развернуто 7 пунктов обогрева ГСЧС, в Киевской области 6 пунктов обогрева.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1 тыс. 384 ед. техники и 2 тыс. 150 человек.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 763 населенных пунктов в 8 областях.