Турчинов: На этой неделе начнется комлексная проверка Минтранса

На этой неделе начинается комплексная проверка деятельности Министерства транспорта и связи Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, комментируя заявление Иосифа ВИНСКОГО, который подал в отставку с должности министра транспорта. В интервью одной из газет И.ВИНСКИЙ заявил, что он может повторить судьбу бывшего министра транспорта Георгия Кирпы.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что не знает, о каких параллелях говорит И.ВИНСКИЙ, возможно, «о проблемах уголовно-процессуального характера, которые еще остались сегодня из наследства господина Кирпы».

Он подчеркнул: «Мы только с этой недели начинаем комплексную проверку Минтранса, и думаю, что господин ВИНСКИЙ спешит говорить, что там такая ситуация будет, как после господина Кирпы».

Г.Кирпа возглавил Министерство транспорта в 2001 году.

26 декабря 2004 года его нашли мертвым с огнестрельным ранением головы на даче в Бортничах под Киевом. На месте инцидента был обнаружен пистолет. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье “доведение до самоубийства”. Результаты расследования до сих пор не обнародованы.