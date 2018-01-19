В Украине ограничено движение фур в семи областях - "Укравтодор"

По состоянию на 06:00 19 января действуют ограничения на движение большегрузного транспорта в семи областях Украины: Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Николаевской, в т.ч. в Одесской обл. на отдельных участках дорог ограничено движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает Госагентство автомобильных дорог "Укравтодор".

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Согласно его данным, состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве южных, центральных, северных и западных областей заснеженное.

Для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожными организациями задействовано в течение суток 1200 единиц техники и более 1500 сотрудников, на дежурстве - 871 единица техники и 1230 человек.

В "Укравтодоре" отмечают, что по сообщению Укргидрометцентра, 19 января ночью сильный снег в Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях и на Закарпатье. В течение дня снегопады разной интенсивности ожидаются на всей территории Украины. В западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

"Учитывая погодные условия, Государственное агентство автомобильных дорог Украины предостерегает водителей от поездок на дальние расстояния - особенно с детьми. В случае, если вы все же решили отправиться в путешествие, помните о безопасности на дороге", - призывают в "Укравтодоре".