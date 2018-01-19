Государственная акционерная компания "Укрзализныця" возобновила услугу возврата билетов через интернет, которая была приостановлена для недопущения спекуляций проездными документами на поезда. Об этом сообщил на своей странице в Twitter и.о. главы госкомпании Евгений Кравцов.

Читайте такжеНепогода не повлияла на движение поездов – "Укрзализныця"

"Возобновили услугу возврата билетов через интернет. По данным предварительного анализа, в период массовых новогодних и рождественских перевозок, не наблюдалось искусственного дефицита билетов и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда", – написал он.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря "Укрзализныця" временно приостановила услугу возврата билетов через интернет для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда.