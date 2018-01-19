"Укрзализныця" возобновила услугу возврата билетов через интернет
13 декабря "Укрзализныця" временно приостановила услугу возврата билетов через интернет.
Государственная акционерная компания "Укрзализныця" возобновила услугу возврата билетов через интернет, которая была приостановлена для недопущения спекуляций проездными документами на поезда. Об этом сообщил на своей странице в Twitter и.о. главы госкомпании Евгений Кравцов.
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"Возобновили услугу возврата билетов через интернет. По данным предварительного анализа, в период массовых новогодних и рождественских перевозок, не наблюдалось искусственного дефицита билетов и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда", – написал он.
Как сообщал УНИАН, 13 декабря "Укрзализныця" временно приостановила услугу возврата билетов через интернет для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда.
Відновили послугу повернення квитків через інтернет. За даними попереднього аналізу, у період масових новорічно-різдвяних перевезень, не спостерігалося штучного дефіциту квитків та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) January 19, 2018