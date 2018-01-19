В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом на дорогах Житомирщины работает 52 единицы техники - ОГА

В связи с ухудшением погодных условий и снегопадом состоянию на 9.00 час. 19 января на дорогах Житомирщины государственного и местного значения работает 52 единицы техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления дорожного строительства и инфраструктуры.

Читайте такжеРаботай или уволят: Гройсман призвал чиновников "не спать", а лично организовать уборку снега

"Проезд по автодорогам области обеспечен в полном объеме. Пригородный и школьный транспорт работает в обычном режиме" , - сказано в сообщении.

На автодорогах области в оперативном режиме работает 52 единицы техники и 69 человек. Из них на дорогах государственного значения – 46 единиц и 60 работников.

По сообщению Гидрометцентра, 19 января в течение дня на автодорогах м. Житомир и области ожидается гололедица. Поэтому водителей просят быть осторожными во время поездок.