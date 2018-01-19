Спасатели назвали два участка дорог с наиболее сложной обстановкой

Сейчас наиболее сложная обстановка из-за непогоды остается на автодороге М-05 Киев – Одесса на двух участках.

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что первый «сложный» участок протяженностью 5 км находится в районе с. Ладыжинка Уманского района Черкасской области (покров снега до 50 см,) где движение легкового транспорта осуществляется медленно, движение грузовых автомобилей временно запрещено и остановлено на обочине.

Второй участок - протяженностью до 2 км расположен вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района Кировоградской области, где движение легкового транспорта обеспечено, движение грузовых автомобилей временно запрещено. Сообщается, что сейчас около 100 грузовых автомобилей приостановлено на временно обустроенном месте отстоя.

На этих направлениях спасатели увеличили количество техники и личного состава.