Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) рассчитывает на эффективность проекта Skarga.ua, созданного для борьбы с детской порнографией, проявлениями расовой и национальной нетерпимости, терроризмом, угрозами конституционному строю в Интернете.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель главы правления ИнАУ Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

По его словам, целью проекта «Скарга» является создание «действенного механизма по искоренению» в украинском сегменте Интернета материалов, связанных с насилием, как «наиболее опасных».

Как пояснил член правления ИнАУ Дмитрий ГРИЩУК, зайдя на интернет-ресурс «Скарга», пользователь в специальном поле должен указать адрес веб-страницы, где, по его мнению, содержится незаконный контент, при этом выбрав один из четырех видов нарушения: порнография с участием несовершеннолетних, проявления расовой и национальной нетерпимости, проявления терроризма, призывы к свержению конституционного строя. В случае если жалобы по означенным проблемам на данный интернет-адрес достигнут определенного порога, автоматически будет сформировано информационное письмо провайдеру, который сам будет принимать меры с целью изъятия незаконного содержания.

По мнению А.ОЛЬШАНСКОГО, таким образом пользователи Интернета будут сами эффективно мониторить контент. Порог жалоб рассчитывается по сложному механизму, в зависимости от посещаемости ресурса.

В свою очередь, глава правления ИнАУ Татьяна ПОПОВА отметила, что в России есть аналогичный проект, однако в Украине он был создан на общественные деньги, в РФ – на государственные.

Как сообщал УНИАН, Интернет-ассоциация Украины создала "горячую линию" «Скарга» с веб-интерфейсом (сайт) для информирования интернет-провайдеров о веб-страницах с детской порнографией, проявлениями расовой и национальной нетерпимости, терроризма, с угрозами конституционному устройству.

Проект Skarga.ua разработан в рамках выполнения рекомендаций Резолюции круглого стола «Пути консолидации общественных и государственных органов в преодолении негативных явлений в развитии наполнения украинского сегмента Интернета», который состоялся 17 декабря 2008 г.

Справка УНИАН. Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) была создана в ноябре 2000 года с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии Интернета в Украине. В настоящий момент Ассоциация объединяет около 90 участников. Значительное влияние, которое ИнАУ оказывает сегодня на развитие отечественного рынка телекоммуникаций, основывается на объединении экспертно-аналитического, интеллектуального, организационного и технического потенциала и многолетнего практического опыта крупнейших украинских интернет-провайдеров, операторов телекоммуникаций, контент-провайдеров, электронных и традиционных средств массовой информации, поставщиков оборудования, общественных организаций, которые входят в состав Ассоциации.