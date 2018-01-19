Наблюдатели ОБСЕ следят за работами по восстановлению связи Vodafone возле Счастья

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что наблюдатели получили гарантии безопасности от всех сторон для осуществления наблюдения за ремонтными работами возле Счастья с целью восстановления мобильной связи оператора Vodafone на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Могу подтвердить, что в одном из мест повреждения в районе Счастья СММ ОБСЕ присутствовала вчера и сегодня будем продолжать содействовать осуществлению соответствующего мониторинга ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры. Если мы говорим об этом месте повреждения, то были даны гарантии безопасности как для наблюдателей СММ, так и для проведения ремонта», - сказал Хуг.

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По его словам, в другом месте повреждения, в районе Еленовки, ремонтные работы еще не ведутся, «и как только они начнутся, так же, как мы делаем в районе Счастья, будем отчитываться о результатах нашей работы в наших наблюдательных ежедневных отчетах», - сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 18 января Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что 17 января, по информации СЦКК, возле Счастья были начаты работы по восстановлению сетей мобильной связи на территории отдельных районов Луганской области.

Связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля.

Vodafone - последний оператор, который работал на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.

15 января Vodafone обратился ко всем ответственным инстанциям, включая Луганскую и Донецкую ОГА, СЦКК, СММ ОБСЕ, с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад в «серую зону».