Vodafone возобновил мобильную связь в "ЛНР"

По состоянию на 14 часов 19 января предоставление услуг мобильной связи оператором Vodafone Украины было возобновлено на неподконтрольной территории Луганской области (ОРЛО).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на странице в Facebook.

В то же время, как сообщается, поданная компанией в Специальный центр координации и контроля заявка на проведение восстановительных работ на неподконтрольной территории Донецкой области (ОРДО) не была согласована со стороны представителей незаконных вооруженных формирований ОРДО.

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Представители украинской стороны продолжают прилагать усилия для восстановления связи.

Как сообщал УНИАН, связь Vodafone пропала на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля.

Vodafone - последний оператор, работавший на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.

15 января Vodafone обратился ко всем ответственным инстанциям, включая Луганскую и Донецкую ОГА, СЦКК, СММ ОБСЕ, с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад в "серую зону".

16 января народный депутат Ирина Фриз заявила, что Украина официально обратится к координаторам ОБСЕ в минских группах по поводу возобновления работы Vodafone в зоне АТО.