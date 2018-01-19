Vodafone возобновил мобильную связь в "ЛНР"
В то же время поданная в СЦКК заявка на проведение восстановительных работ на неподконтрольной территории Донецкой области не была согласована боевиками.
По состоянию на 14 часов 19 января предоставление услуг мобильной связи оператором Vodafone Украины было возобновлено на неподконтрольной территории Луганской области (ОРЛО).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на странице в Facebook.
В то же время, как сообщается, поданная компанией в Специальный центр координации и контроля заявка на проведение восстановительных работ на неподконтрольной территории Донецкой области (ОРДО) не была согласована со стороны представителей незаконных вооруженных формирований ОРДО.
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Представители украинской стороны продолжают прилагать усилия для восстановления связи.
Как сообщал УНИАН, связь Vodafone пропала на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля.
Vodafone - последний оператор, работавший на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.
15 января Vodafone обратился ко всем ответственным инстанциям, включая Луганскую и Донецкую ОГА, СЦКК, СММ ОБСЕ, с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад в "серую зону".
16 января народный депутат Ирина Фриз заявила, что Украина официально обратится к координаторам ОБСЕ в минских группах по поводу возобновления работы Vodafone в зоне АТО.