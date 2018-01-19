Сколько стоит заправить авто: цены на АЗС за неделю выросли почти на 80 копеек

Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо за неделю (с 12 по 19 января) выросли на 77-79 коп. за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Согласно сообщению, за отчетный период средняя цена на бензин марок А-92 и А-95 выросла на 77 коп. - до 28,58 и 29,37 грн за литр соответственно.

При этом дизельное топливо в среднем подорожало на 79 коп. – до 27,19 грн за литр.

Также отмечается, что сегодня цены на топливо подняли следующие сети АЗС: Glusco, «Катрал Юг», «Народная», «Татнефть-АЗС-Украина», «Укргазвыдобування».

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2017 года цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на 4-5 грн за литр и достигли рекордных значений.

По словам эксперта, на рынке нефти и нефтепродуктов, директора специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, причинами роста цен являются девальвация гривни и рост цен на мировом рынке нефти. По его мнению, до конца января цены на бензин и дизтопливо в Украине могут вырасти еще на 1-1,2 грн за литр.