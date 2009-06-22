«Зенит-3SLБ» вывел на орбиту малазийский спутник связи

Сегодня в 00.50 минут по киевскому времени с космодрома Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Зенит-3SLБ» с малазийским космическим аппаратом «Меаsат-1R» в в рамках проекта «Наземный старт»

Об этом УНИАН сообщили в Центре информационных связей ГКБ «Южное».

В расчетное время космический аппарат «Меаsат-1R» выведен на целевую орбиту.

Спутник «Меаsат-1R» массой 2,389 тонны создан американской компанией Orbital Sciences Corporation по заказу малазийского оператора связи Satellite Systems Sdn. Bhd.

По проекту спутник расчитан на предоставление c геостационарной орбиты в течение 15 лет услуг связи для пользователей Юго-Восточной Азии, Среднего Востока и Австралии. Это третий успешный запуск «Зенит-3SLБ» в рамках проекта «Наземный старт».

В рамках проекта «Наземный старт» были запущены израильский космический аппарат «Аmos-3» (апрель 2008 года) и американский космический апарат «Теlstar-11N (февраль 2009 года) корпорация «Энергия» (Россия).