Задирко: отставки Винского может не быть

Народный депутат Украины Геннадий ЗАДИРКО прогнозирует, что отставки Иосифа ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи Украины может не быть, поскольку для этого в парламенте не наберется голосов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

«И Партия регионов, и другие просто не заинтересованы в том, чтобы голосовать за отставку ВИНСКОГО и назначение на его место человека ТИМОШЕНКО. Ведь эта ротация осуществится исключительно для того, чтобы использовать ресурсы министерства. И непонятно, что в конце концов останется от министерства после избирательной кампании, – возможно, тогда уже и делить будет нечего», - сказал Г.ЗАДИРКО.

По его мнению, во всех политических силах, кроме БЮТ, найдутся депутаты, которые не проголосуют за отставку И.ВИНСКОГО. «Вероятность того, что ВИНСКИЙ не уйдет в отставку, очень высока», - считает Г.ЗАДИРКО.

По его мнению, этой отставкой БЮТ пытается «избавиться от неугодного политика». «В конечном итоге голосование за отставку ВИНСКОГО просто может превратиться во вторую «ширку», - считает народный депутат.

При этом от отметил, что в нынешних условиях проголосовать за отставку И.ВИНСКОГО - «абсолютно негосударственническая позиция», поскольку он очень эффективный министр.

Напомним, 25 июня парламент рассмотрит вопрос отставки И.ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи.

Как сообщал УНИАН, 17 мая И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО “по политическим, кадровым, экономическим вопросам, а также этике отношений между членами Кабинета министров Украины". При этом он усматривает политическую составляющую в ситуации вокруг своей отставки с должности министра транспорта и связи Украины.

До этого Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению. И.ВИНСКИЙ опроверг эти обвинения. Народные депутаты Украины Владимир КАПЛИЕНКО и Геннадий ЗАДИРКО считают скандал вокруг Иосифа ВИНСКОГО разработкой политтехнологов штаба Юлии ТИМОШЕНКО.