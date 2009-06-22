«Укрзализныця» привлекла тысячу новых грузоотправителей

«Укрзализныця» с января по июнь текущего года заключила договоры на перевозку грузов с 1000 грузовладельцев, которые до этого не пользовались услугами железных дорог Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, ведомство постоянно работает с грузовладельцами в направлении увеличения объемов перевозки грузов. Также железнодорожники открывают коммерческие станции для отправки грузов, которые ранее были закрыты из-за уменьшения объемов перевозки. С начала года уже открыто 16 таких станций. Большинство из них находится на территории Одесской, Юго-Западной и Донецкой железных дорог.

В целом, с целью привлечения дополнительных объемов перевозок железнодорожники постоянно проводят встречи-совещания с пользователями услуг, оперативно решают вопросы организации перевозок. В дирекциях железнодорожных перевозок и товарных конторах функционирует «прямая горячая линия». Также проводится анкетирование основных грузообразующих предприятий, по результатам которого разрабатываются мероприятия по повышению уровня качества обслуживания. Типичные анкеты размещены на веб-сайтах железных дорог.

Как сообщал УНИАН, за 5 месяцев т.г. перевозка грузов железными дорогами уменьшилась на 32,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 148,5 млн. тонн, в том числе отправка снизилась на 30,6%. Отправка грузов уменьшилась на Львовской железной дороге на 40,8%, Одесской – на 39,9%, Юго-Западной – на 38,8%, Приднепровской – на 33,4%, Донецкой – на 26,6%, Южной – на 14,3%.

«Укрзализныця» в первом квартале этого года недополучила около 3 млрд. грн. из-за падения объемов перевозки грузов в связи с экономическим кризисом.

По словам гендиректора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, в целом в 2009 году «Укрзализныця» прогнозирует недополучение 8-9 млрд. грн. из-за падения объемов перевозки грузов.