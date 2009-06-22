Завтра планируют открыть для проезда Днепровский спуск

18:58, 22 июня 2009
Транспорт/Связь
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Перекрытый с 1 июня

Во вторник, 23 июня, вечером в Киеве планируется торжественно открыть для проезда автотранспорта Днепровский спуск, который перекрывали в связи с необходимостью проведения работ по укреплению склона над Днепром.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Участие в открытии обновленной автодороги примет первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО. Мероприятие запланировано на 18.00.

Как сообщал УНИАН, движение транспорта для проведения противоаварийных работ на Днепровском спуске в Печерском районе столицы было прекращено с 1 июня.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при КГГА приняла решение о срочных работах на Днепровском спуске для локализации разрушительных процессов, а именно: оползня и связанного с этим повреждения дорожного полотна.

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